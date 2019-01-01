حضارة تفاجئ مشترك بجيب فاخر في غزة

غزة / سما/

سلمت شركة حضارة للإستثمار التكنولوجي وهي إحدى شركات مجموعة الإتصالات الفلسطينية جيب كيا سبورتج مدفوع الجمارك للفائز "حسن المقادمة" من مدينة غزة ضمن حملة "ولعـــــــت جوائــــــز"، وذلك بعد أن أجرت السحب بحضور مندوب من وزارة الإقتصاد الوطني واللجنة المختصة بالسحب من موظفي الشركة ضمن معايير النزاهة والشفافية .

وعبر "المقادمة" المقيم في مدينة غزة، والمشترك مع حضارة منذ عدة سنوات عن فرحته قائلاً : "سعيد جداً كوني من المحظوظين بالفوز ضمن حملة ولعت جوائز وأشكر شركة حضارة على هذه المفاجأة الرائعة، فهي دائماً تقدم خدماتها بكل سخاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة، وتقوم بإطلاق حملات جديدة ومتنوعة وأشجع الجميع بالإشتراك معها.

من جهته قال مدير إقليم غزة في حضارة عوني الطويل: "نبارك اليوم للفائز الثالث بجيب كيا سبورتج، ونحتفل بتسليمه مفاتيح السيارة بأجواء مليئة بالفرح بحضور موظفين الشركة واصدقاء الفائز وذلك خلال حفل مفاجئ أقيم خصيصاً بهذه المناسبة من أمام منزله، ونشكر "المقادمة" وجميع مشتركينا على تعاملهم مع الشركة مؤكداً التزام حضارة بتقديم كل ما هو جديد ومبتكر من خدمات ومنتجات الإنترنت.

واضاف الطويل : " حضارة ليست مجرد شركة بل جزء من العائلة الفلسطينية وهذا يحتم عليها أن تكون دائماً وفية لمشتركيها وتدخل الفرحة على قلوبهم وذلك من خلال تقديم سلسلة من الحملات والجوائز القيمة التي تبدأ من أشهر مجانية وتنتهي بالجيبات والسيارات ، فاليوم عشنا الفرحة مع حسن المقادمة وقريباً سنحلق بالمزيد من الجوائز في ربوع الوطن ، ونؤكد لجميع مشتركينا أننا على تواصل مستمر في تقديم المزيد من الحملات والجوائز التحفيزية مكافأةً لهم على ثقتهم بخدماتنا منذ أكثر من 10 سنوات. ونشجع الذين لم ينضموا بعد الى عائلة حضارة أن يسارعوا بالاشتراك فهناك المزيد من الجيبات والسيارات والاف الجوائز القيمة في انتظارهم".

ومن الجدير ذكره أن حملة "ولعت جوائز" الحملة الأكبر في فلسطين تمنح كافة مشتركي حضارة الحاليين والجدد العديد من الفرص للدخول في السحب على الجوائز القيمة. بحيث يكون تعزيز الفرص من خلال الإشتراك مع حضارة لمشتركي خط النت الجدد، والإشتراك بخدمة جهاز حضارة TV الذي يعرض محتوى شيق من خلال واجهة جديدة وعصرية مصممة لتلبي كافة الأذواق، وأخيراً فرصة إضافية من خلال تحميل الحل التكنولوجي الذكي" تطبيق MyHadara ".