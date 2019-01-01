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كنا نتوقع التكريم وليس ارهاقنا بالضرائب والتراخيص

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر فرض ضرائب على المكاتب الصحفية في قطاع غزة

الخميس 03 أكتوبر 2019 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر فرض ضرائب على المكاتب الصحفية في قطاع غزة


غزة / سما/

  قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ان ما قامت به بلدية غزة من فرض ضرائب كبيرة على المكاتب الصحفية في مدينة غزة عمل مستهجن ومدان خاصة ان النقابة وقعت سابقا مع انطلاقة انتفاضة الاقصى اتفاقية باعفاء المكاتب الصحفية من كل الضرائب تقديرا على جهودهم الحبارة في الدفاع عن حقوق شعبنا.   

وقال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين د.تحسين الاسطل في بيان له "ان الصحفيين الذين قدموا الشهداء والجرحى والاسرى خلال عملهم واداء مهمتهم الانسانية في فضح جرائم الاحتلال والدفاع عن ابناء شعبنا واداء رسالتهم السامية بحاجة الى التكريم والتقدير لا ارهاقهم بالضرائب والضغط عليهم في قضايا حياتية ". 

  واضاف الاسطل "نقابة الصحفيين كانت تنتظر من البلديات ومؤسسات المجتمع الوقوف الى جانب المؤسسات الصحفية والصحفيين الذين تم اغلاق عدد من مؤسساتهم وطرد عدد من الصحفيين من عملهم بسبب الحصار الاسرائيلي".  

وتابع "نؤكد اننا في النقابة سنتخذ كل الاجراءات النقابية والتضامنية من اجل الوقوف الى جانب الصحفيين والمؤسسات الصحفية والتمسك باعفائهم من كل الضرائب والتراخيص التي تفرض عليهم" موضحا "من يقدم دمائه وحريته من اجل فلسطين والدفاع عن حرية شعبه ويكتب بالدم لفلسطين  يوضع على الرؤوس لا يكبل بالضرائب وغيرها من الاجراءات".

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