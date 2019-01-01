الهباش يزور البرلمان المالديفي ويلتقي رئيسه محمد نشيد

رام الله / سما /

زار قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، اليوم الخميس، البرلمان المالديفي في العاصمة ماليه.

والتقى الهباش مع رئيس البرلمان محمد نشيد، بحضور سفير دولة فلسطين في المالديف وليد أبو علي، وأمين عام مجلس القضاء الشرعي جاد الجعبري، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الى المالديف، حمل خلالها رسالة من الرئيس محمود عباس إلى نظيره المالديفي إبراهيم صليح.

ونقل الهباش الى نشيد تحيات المجلس الوطني الفلسطيني، مشددًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين.

ودعا الهباش نشيد لزيارة دولة فلسطين، ولقاء رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون والقيادات الوطنية والشعبية الفلسطينية من اجل تعزيز العلاقات بين البلدين.

من جانبه، شدد نشيد على استمرار تضامن شعب وبرلمان المالديف مع نضال شعبنا، وحقه المشروع في أرضه ووطنه واستقلاله كباقي شعوب الأرض، مثمنا دعوته لزيارة فلسطين، واستعداده لتلبيتها في الوقت الذي يناسب الجانبين.