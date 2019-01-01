عودة يهاجم أردان: يشعر بالارتياح لعمليات قتل العرب

القدس المحتلة / سما /

هاجم أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، اليوم الخميس، وزير الأمن الداخلي للاحتلال جلعاد أردان، على خلفية جرائم القتل المنتشرة في الوسط العربي في مناطق الـ48 مؤخرًا، وسط تقاعس شرطة الاحتلال في منعها.

وقال عودة - كما نقلت عنه قناة 12 العبرية- "في بلد آخر خاضعة للقانون والعدل، مثله (أردان) كان سيستقيل من منصبه"، مضيفًا "إنه يشعر بالارتياح لمجرد سماعه أن هناك عملية قتل في الوسط العربي".

وأكد عودة ضرورة أن تتدخل شرطة الاحتلال بحزم لمحاربة الجريمة المنظمة، متهمًا إياها بالإهمال الناتج عن العنصرية ضد العرب.

وأشار إلى أن أعضاء القائمة المشتركة رفضوا مسبقًا الاجتماع مع أردان قبل بدء الإضراب الشامل لأنهم لا يرغبون في لقائه بمثل هذا الوقت، بينما كان يتجاهل ذلك خلال السنوات الأربع الماضية، مرجحًا أن يتم اللقاء في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وبشأن مقاطعة احتقال الكنيست، قال عودة: "لا يمكنني الاحتفال وهناك 14 قتيلًا عربيًا في شهر واحد".

ومن المقرر أن يعقد أردان اليوم جلسة لقيادة الشرطة لتقديم خطوات جديدة لنشر مزيد من القوات في المناطق العربية، وتنفيذ خطوات جديدة لتحسين الأمن في القطاع والتعامل مع الارتفاع الحاد في جرائم القتل والعنف.

يذكر أن 71 عربيًا قتلوا منذ بداية العام الجاري في المناطق الفلسطينية بالداخل المحتل.