رئيس الكنيست مستعد للتناوب بمنصبه مقابل عدم إجراء انتخابات

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي أدلشتاين، أنه مستعد للتناوب بمنصبه مقابل عدم إجراء انتخابات جديدة.

وقال أدلشتاين، خلال حديثه مع قناة "كان" العبرية، إنه يأمل "أن لا تحطم الكنيست الحالية رقماً سلبياً، وتصبح الأقصر في تاريخنا".

وحول الاحتفال الافتتاحي للكنيست اليوم، قال أدلشتاين: "الشعور احتفالي لكن ليس مثل ما كان يحدث في فترات الكنيست السابقة".

وتطرق أدلشتاين، إلى المفاوضات مع حزب "كحول لفان"، قائلاً: إن "اقتراح ريفلين جريء. رئيس الحكومة وافق على الاقتراح؛ هذه خطوة قيادية ليست سهلة".

وأضاف: "كحول لفان رفضوها على ما يبدو لأسباب داخليه، وليس بسبب فحواها. ما يهمني هو إقامة حكومة وليس الانزلاق إلى انتخابات ثالثة. نتنياهو بذل قصارى جهوده -مثل الاجتماع اليوم مع ليبرمان- حتى لا يترك أي فجوة صغيرة".

وحول قضية إن كان حزب "الليكود" يدرس مرشحاً بديلاً لنتنياهو في حال انتقل التفويض لتشكيل الحكومة إلى "كحول لفان"، أجاب :"لا، من لا يريد التناوب مع نتنياهو لا يريد التناوب مع مرشح آخر. لدينا القادة يتم انتخابهم. لم أسمع عن وجود انتخابات تمهيدية في الليكود. الليكود يبذل قصارى جهوده حتى لا تكون انتخابات أخرى".

واعتبر رئيس الكنيست، أن "الليكود" لم يفشل بالانتخابات الأخيرة، قائلاً: "32 مقعداً ليس فشلاً، نحن بوضع تعادل تقليدي".