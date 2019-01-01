غزة: 13 ألف تقدموا لوظيفة الـ 1000 عسكري

غزة / سما /

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في قوى الأمن الفلسطينية للعام 2019، بلغ 13 ألف و607 متقدماً.

وكانت الهيئة أعلنت عن حاجتها فقط لـ 1000 عسكري، سيتم اختيارهم ضمن معايير كانت حددتها في إعلانها للوظيفة.

وقال العميد بهجت أبو سلطان رئيس الهيئة إن "عملية التسجيل شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين خلال الفترة التي تم فتح باب التسجيل فيها، على مدار أسبوع واحد"، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية واستغلال الموارد البشرية في المجتمع بكفاءة وفاعلية.

وذكرأنه سيتم البدء بالمرحلة الثانية وهي، اختبارات اللياقة البدنية، فور الانتهاء من متابعة طلبات المتقدمين للمسابقة خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن المسابقة تتضمن مراحل أخرى يتوجب على المتسابقين اجتيازها، وهي: الفحص الطبي، واختبار الهيئة والمقابلة الشخصية، الذي يهدف الكشف عن شخصية المتقدم، الذي يستحق أن يكون جندياً مؤهلاً للعمل في قوى الأمن الفلسطينية.

وأشار إلى أن "جميع مراحل العمل بالمسابقة تمر بكل مهنية وشفافية على جميع من تنطبق عليهم الشروط، حيث سيتم اختيار 1000 فرد للعمل في الأجهزة الأمنية وفقاً لاجتيازهم تلك المراحل"، مُبيناً أنه "لا توجد قوائم انتظار لباقي المتقدمين، حيث أن المسابقة تنتهي قانونياً بعد عام من تاريخ الإعلان عنها، وذلك وفق المادة رقم (22/3) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م".

وأشار إلى أن جميع المسابقات التي تعلن عنها الهيئة تخضع للرقابة ممثلة بمكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، وجهات حكومية أخرى تُشرف على جميع مراحل المسابقات.

وذكر أبو سلطان أنه سيتم إلحاق الناجحين في جميع الاختبارات بدورة تدريبية لمدة 3 شهور، يتم أخذ الناجحين فيها برتبة جندي تحت الاختبار لمدة 6 شهور، وبتسوية على المؤهل العلمي، بحد أقصى ثانوية عامة، على أن تكون الترقية بالأقدمية المطلقة ضمن فئة الأفراد.

وأكد أن الوظائف التي يتم الإعلان عنها يتم طرحها وفق حاجة قوى الأمن الفلسطينية، حيث تم في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الماضي، الإعلان عن وظيفة اختصاصيي حاسوب وتكنولوجيا المعلومات.