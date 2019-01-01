الدفاع المدني ينفذ مناورة تحاكي حدوث حريق في موقف المركبات

رام الله / سما /

بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور اسحاق سدر نفذت مديرية الدفاع المدني في محافظة رام الله والبيرة صباح اليوم الخميس وبالتعاون من الشرطة و الخدمات الطبية العسكرية والهلال الأحمر مناورة تدريبية تحاكي حدوث حريق في موقف المركبات والذي نتج عنه عدة حوادث ومخاطر ، في وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لتمكين القدرة الجماعية في مواجهة المخاطر المتوقعة .

الدفاع المدني عمل على اخلاء موظفين الوزارة بمشاركة لجنة طوارئ الوزارة المدربة ايضا من قبل الدفاع المدني ، وذلك من اجل تجنب حالات الاختناق التي قد تصيبهم ، وأثناء اخلاء الوزارة تم اخلاء اصابتين اختناق بسبب الدخان المتصاعد. وتابعت الطواقم العمل بإخلاء اصابة كانت في المكان وتسليمها لطواقم اسعاف الخدمات الطبية العسكرية . عملت طواقم الاطفاء على تأمين المكان و اخماد الحريق والتأكد من عدم وجود أي اصابة اخرى في المكان.

من جهته اكد المدير العام اللواء نصار ان هذه المناورات التدريبية في كافة محافظات الوطن تأتي لتنسيق العمليات الميدانية مع كل الشركاء في نظام الاستجابة و لقياس القدرة وجاهزية الطواقم ، سيما ان قطاع الاتصالات يمتلك اهمية قصوى في أوقات الطوارئ خاصة ان العديد من القطاعات تعتمد على الاتصال والتكنولوجيا وقت الطوارئ فالتالي لا بد من التأكد من سلامتها وآمنها وقت الطوارئ .

بدوره تحدث الدكتور سدر على تعاونه المتواصل مع الدفاع المدني ، وان مسؤولية السلامة وقت الكوارث مسؤولية جماعية تبدأ دائما من القطاعات الشريكة وصولا للدفاع المدني .

وفي نهاية التمرين تم توزيع شهادات على لجنة طوارئ الوزارة من قبل سيادة "اللواء ركن يوسف نصار" مدير عام الدفاع المدني الفلسطيني و معالي الوزير "الدكتور اسحاق سدر" وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .