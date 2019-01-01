اللجنة الشعبية بجباليا تشيد بموقف الاتحاد الأوروبي من دعم الانروا

جباليا / سما /

أشادت اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا بقرار الاتحاد الأوروبي الرافض لوقف دعمه للأونروا من خلال التصويت بالأغلبية الكبيرة لرفض مشروع القرار الذي حاولت أطراف تمريره كاستجابة للضغوطات الأمريكية و الإسرائيلية .

واكدت اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا في بيان لها على أهمية الدور الكبير الذي قامت به و لا زالت تقوم به الدبلوماسية الفلسطينية و الحراك السياسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية و على رأسها رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية و عضو لجنتها التنفيذية د. أحمد أبو هولي بتوجيهات من سيادة الرئيس الفلسطينى أبو مازن لحماية قضية اللاجئين و مواجهة المخاطر التي تعترضها و إسقاطها.

واعتبرت اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا هذا القرار فرصة كبيرة لقطع الطريق أمام المتربصين بمحاولاتهم الفاشلة لتقويض الاونروا فانه يتزامن مع المطالبة الحثيثة لتجديد التفويض للأونروا و يشجع الجهود باستمرارها و على كل المستويات لضمان أوسع حشد و تأييد لمطلب تجديد التفويض .