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اللجنة الشعبية بجباليا تشيد بموقف الاتحاد الأوروبي من دعم الانروا

الخميس 03 أكتوبر 2019 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT


جباليا / سما /

أشادت اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا بقرار الاتحاد الأوروبي الرافض لوقف دعمه للأونروا من خلال التصويت بالأغلبية الكبيرة لرفض مشروع القرار الذي حاولت أطراف تمريره كاستجابة للضغوطات الأمريكية و الإسرائيلية .

واكدت اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا في بيان لها على أهمية الدور الكبير الذي قامت به و لا زالت تقوم به الدبلوماسية الفلسطينية و الحراك السياسي الذي تقوم به القيادة الفلسطينية و على رأسها رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية و عضو لجنتها التنفيذية د. أحمد أبو هولي بتوجيهات من سيادة الرئيس الفلسطينى أبو مازن لحماية قضية اللاجئين و مواجهة المخاطر التي تعترضها و إسقاطها.

واعتبرت اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم جباليا هذا القرار فرصة كبيرة لقطع الطريق أمام المتربصين بمحاولاتهم الفاشلة لتقويض الاونروا فانه يتزامن مع المطالبة الحثيثة لتجديد التفويض للأونروا و يشجع الجهود باستمرارها و على كل المستويات لضمان أوسع حشد و تأييد لمطلب تجديد التفويض .

#الانروا #اللجنة الشعبية #الاتحاد الأوروبي

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