لجان العمل الصحي تستنكر إعتقال مديرها المالي والإداري

رام الله / سما /

إستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي إقدام قوات الاحتلال على إعتقال مديرها المالي والإداري وليد أبو راس/حناتشة من منزله في حي الطيرة بمدينة رام الله والقيام بتخريب بيته والعبث بمحتوياته وإخافة إسرته بعد منتصف الليل قبل إقتياده لجهة مجهولة.



وبحسب عائلته فإن جنود من القوات الخاصة إقتحموا المنزل بالقوة وخلعوا الأبواب وعاثوا فيه خراباً وتفتيشاً قبل تقييد وليد والإعتداء عليه بالضرب وسحبه بالقوة نحو السيارات العسكرية التي كانت تقف في الشارع أمام المبنى الذي يقع فيه البيت.



وقالت المؤسسة إن إستهداف المؤسسات الفلسطينية وإعتقال العاملين فيها يندرج ضمن الاستهداف الممنهج الذي يتبعه الاحتلال بحق الفلسطينيين ومؤسساتهم.



ودعت لجان العمل الصحي المؤسسات الحقوقية والصحية المحلية والدولية لأخذ دورها في فضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته، والضغط على كل الجهات ذات الصلة لحمل دولة الاحتلال على وقف حملات الاعتقال والإرهاب التي تمارس بحق المواطنين الفلسطينيين، وكذلك فضح أساليب التعذيب التي تنفذ بحق المعتقلين من لحظة إعتقالهم وحتى نقلهم نحو مراكز التحقيق وفي مراكز التحقيق ذاتها حيث يتم تغطية تعذيبهم بقرارات قضائية إسرائيلية.