مدرب حراس بلجيكا يُطالب ريال مدريد بمساعدة كورتوا

وكالات / سما /

يعيش ريال مدريد لحظة حساسة للغاية بعد العروض الأخيرة المخيبة للآمال والتي كانت آخر حلقاتها التعادل مع كلوب بروج بهدفين لهدفين في الجولة الثانية من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وعاش الحارس البلجيكي تيبو كوربتوا بداية موسم صعبة للغاية تلقى على إثرها العديد من الانتقادات كما شكك الكثيرين من إمكانيات الحارس الدولي البلجيكي مما دفع مدربه في حراسة منتخب بلجيكا للدفاع عنه.

وقال إيرفين ليمينس مدرب الحراس في منتخب بلجيكا لإذاعة ماركا الإسبانية: “كورتوا رجل مميز ومن الغريب أن نراه دائماً على أعلى مستوى مع منتخب بلجيكا وأن لا نراه كذلك مع ريال مدريد”.

ويعتقد مدرب الحراس بأن كورتوا يعاني بسبب أنه كان من المنتظر قدوم حارس مانشستر يونايتد دافيد دي خيا إلى ملعب السنتياجو برنابيو، وبعد قدوم كورتوا بدلاً عنه فإن معاملته لم تكن مثالية في مدريد.

قال ليمينس: “إنه يعاني من عُقدة دي خيا وأعتقد أنهم يجب أن يعاملوه بشكلٍ مختلف وأن يساعدوه، فكورتوا حارس مرمى كبير وإن كانت هناك صافرات استهجان فيجب أن توجه للفريق كله وليس للاعب واحد..وأنا مؤمن بأن كورتوا يريد الفوز والوصول إلى القمة مع ريال مدريد”.

وكان حارس أتلتيكو مدريد وتشيلسي السابق قد خرج من ملعب المباراة أمام كلوب بروج بعد تعرضه للإصابة ولكنه لم يسلم من السخرية بعد الخطأ الكبير الذي وقع به في لقطة الهدف الأول لمهاجم كلوب بروج دينيس بونافينتور.