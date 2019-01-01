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ميلادنوف : الامم المتحدة جاهزة للاشراف على الانتخابات الفلسطينية

الخميس 03 أكتوبر 2019 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادنوف : الامم المتحدة جاهزة للاشراف على الانتخابات الفلسطينية


رام الله / سما /

أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، اليوم الخميس، على آخر التطورات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وتطرق أبو عمرو، خلال اللقاء إلى موضوع الانتخابات العامة، وأكد أنها ستجرى في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وطالب المبعوث الأممي بأن تقوم الامم المتحدة وجهات دولية أخرى بالإشراف على هذه الانتخابات.

من جانبه، أبدى ميلادينوف استعداد الأمم المتحدة للإشراف على هذه الانتخابات وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها.

#زياد أبو عمرو #ميلادينوف

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