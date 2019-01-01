رضوى الشربيني تعلق على مصطفى ابو تورته

وكالات / سما /

علقت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني، على العريس المصري مصطفى أبو تورتة الذي هرب من حفل خطوبته، حيث تصدر حديثه جميع منصات التواصل الاجتماعي وأثار جدل واسع وسخرية من قبل المصريين.

وقالت رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على الانستغرام ساخرةً من قصة هروبه،" مصطفى ابو تورته ده أنت هتزعل وهاتجيب ناس تزعل معاك ومش خسارة فيك حلقة بكرا".

وحازت الصورة على كثير من التعليقات، وكان منها من تعاطف مع مصطفى والبعض الآخر سخر منه وكان أبرزها "حرام عليكوا مش كده أنتم دمرتوا حياته" "طب اتاكدوا انه مظلوم فعلا الاول" "هو ابن حلال ويستاهل"، وفقاً لموقع صدى البلد.

وأثار "مصطفى" جدلاً واسعا أمس بسبب مغادرته حفل خطوبته بحجة مرض خاله وتسبب فى إحراج الفتاة الذي تقدم لخطوبتها واخذ معه التورتة، وهو ما دفع رواد منصات التواصل الاجتماعي لإطلاق اسم مصطفى ابو تورته عليه، و نشروا عشرات التعليقات والعبارات الساخرة منه كما اشتهر بينهم بشكل واسع حتى بعد قيام نهال شعبان بحذف المنشور، وكما اضطر مصطفى أبو تورتة لقفل التعليقات على صفحته.