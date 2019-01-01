مسؤول: ايران الاولى اقليميا و 11 عالميا في العلم والتكنولوجيا

طهران /وكالات /

أعلن مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس المنظمة الفضائية الايرانية مرتضى براري أن ايران تحتل الان الصدارة بالمنطقة والمرتبة 11 عالميا في مجال انتاج العلم والتكنولوجيا.



وفي حديثه خلال ندوة اقيمت في جامعة "الشهيد جمران" في مدينة اهواز (جنوب غرب ايران) بحضور اساتذة وخالقي فرص عمل في مجال الفضاء والاقمار الصناعية، اننا وفيما يتعلق بمجال الاعمال الجديدة خاصة الشركات الناشئة (ستارت اب) متخلفون بنسبة 20 بالمائة عن الدول المتقدمة لذا يتوجب خفض هذه النسبة من خلال الابداع ودخول خالقي فرص العمل الى مجال الفضاء والاقمار الصناعية ومن ثم انتاج الثروة وخلق فرص العمل.

واوضح بانه تمت الاستفادة جيدا من التكنولوجيا الفضائية خلال الازمات الطبيعية التي شهدتها محافظة خوزستان خلال الاشهر الماضية مثل اندلاع النيران في هور العظيم والسيول التي اجتاحت المحافظة وتقييم حجم الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي والبنية التحتية جراء ذلك في مدن وقرى المحافظة ومسار حركة الجراد.