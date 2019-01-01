  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحرس الثوري يعلن احباط محاولة لاغتيال اللواء قاسم سليماني

الخميس 03 أكتوبر 2019 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري يعلن احباط محاولة لاغتيال اللواء قاسم سليماني


طهران /وكالات /

أعلن حجة الاسلام حسين طائب رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري، عن احباط محاولة لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني.

وكشف طائب في المؤتمر الـ 23 لقادة الحرس الثوري اليوم الخميس، أن اغتيال اللواء سليماني بجانب اثارة حروب طائفية في ايام الفاطمية ومحرم مخطط عبري - عربي أعد له لسنوات ، حيث تم احباطه واعتقال كافة اعضاء فريق الاغتيال.

ولفت الى أن اعداء الثورة الاسلامية وبعد فشلهم في استهداف مقرات الحرس الثوري، نفذوا مخططا، تم الاعداد له على مدى سنوات لاغتيال اللواء سليماني في داخل ايران وتحديدا في محافظة كرمان (جنوب شرق).  

وبيّن رئيس استخبارات الحرس الثوري، حول مخطط لاجهزة الاستخبارات العربية والعبرية لتنفيذ عملية الاغتيال، بأن فريق اغتيال مرتبط ومأجور دخل الى  ايران في ايام ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء وقام بشراء عقار مجاور لحسينية المرحوم والد اللواء سليماني في كرمان، وبعد الاستقرار قام الفريق باعداد نحو 500 كغم من المتفجرات، لوضعها تحت الحسينية عبر ايجاد ممر تحت المبنى، بغية تفجيره عند تواجد سليماني الذي دأب الحضور سنويا لحسينية والده في ايام تاسوعاء وعاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين.

 

يتبع -

الأكثر قراءة اليوم

الحية "يتحدى" فتح والرئيس بالذهاب الى انتخابات ويتحدث عن تطورات جديدة في غزة

سلطة النقد تصدر تعميما للبنوك حول صرف رواتب الموظفين بغزة والضفة

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الاسرائيلي.. اليك تفاصيله

تنويه هام بشأن المنحة القطرية في غزة

عائلة أبو جراد تناشد "سفارة فلسطين" بالكشف عن مصير ابنها المفقود

اشتية يعلق على تصريح وزير الزراعة حول استيراد الزيتون

سلطة الطاقة: سنبحث إعادة الربط الكهربائي بين مصر وغزة وتفعيل الربط الثماني

الأخبار الرئيسية

الاذاعة العبرية : فشل لقاء نتنياهو وليبرمان حول تشكيل حكومة جديدة

عمل الفلسطينيين في إسرائيل ومساعي تخفيف المواجهة مع غزة

حلفاء نتنياهو يوجهون له صفعة وليبرمان يضع شرطًا قبل لقائه إياه

20191003063525

اضراب شامل في الداخل الفلسطيني واردان يطالب بإعلان حالة الطوارئ

0

سلطة النقد تصدر تعميما للبنوك حول صرف رواتب الموظفين بغزة والضفة