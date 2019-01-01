الأطر النسوية للقوى الثماني تنظم لقاءً حوارياً حول الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة

غزة / سما/

نظمت الأطر النسوية للقوى الثماني أمس الأربعاء في جمعية بادر لقاءً حوارياً حول الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام بحضور نسوي واسع، وبمشاركة قيادات وكادرات نسوية من القوى الثمانية، وفي مقدمتهم الرفيق خالد الخطيب " أبو الفهد" نائب الأمين العام لحزب فدا.

وأدارت الرفيقة اكتمال حمد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة اللقاء، مرحبة بالحضور، مستعرضة الرؤية وأهمية دور المرأة في حمل هذه الرؤية في أوساط المجتمع الفلسطيني وضرورة التحشيد حولها، وصولاً لحراك نسوي ضاغط.

وتحدث في اللقاء كلاً من الرفيق عامر الجعب عضو المكتب السياسي لفدا، ونبيل دياب عضو المكتب السياسي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والرفيق إياد عوض الله عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية.

واستعرض المتحدثون تفاصيل الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام التي أطلقتها القوى الثماني، وأهدافها، وأبعادها السياسية، وخطة الحراك الجماهيري، وأهمية دور المرأة في حمل الرؤية والتحرك الواسع للتحشيد والترويج لها في كافة القطاعات النسوية والوطنية.

وشدد الحضور على أن التحديات الراهنة التي تستهدف القضية الفلسطينية واستمرار جرائم الاحتلال ومحاولات الإدارة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية تتطلب الدفع بجهود انجاز المصالحة وانهاء الانقسام، باعتبار أن الوحدة الوطنية هي الأساس لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة هذه المخاطر.

وبعد نقاش معمق وإجابة عن استفسارات الحضور، تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة اللقاءات الجماهيرية والنسوية في كل المحافظات، وإعداد خطة إعلامية للتحشيد ووضع آلية للتواصل مع المؤسسات الإعلامية وإعلاء صوت النساء باتجاه التحشيد والالتفاف حول الرؤية.