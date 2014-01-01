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الاحتلال يحكم على الأسيرة روان السمحان (18) شهرا

الخميس 03 أكتوبر 2019 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

حكمت سلطات الاحتلال بالسّجن الفعلي على الأسيرة روان محمد عبد الله السمحان من بلدة الظاهرية قضاء الخليل، لمدة (18) شهراً.

وقال نادي الأسير إن الأسيرة السمحان اُعتقلت عام 2014 خلال زيارة شقيقها عبد الله السمحان المحكوم بالسّجن الفعلي لمدة (19) عاماً، واستمر اعتقالها في حينه لمدة (12) يوماً حتى أُفرج عنها بكفالة بقيمة (20) ألف شيقل، وذلك مع مواصلة محاكمتها التي استمرت خمسة أعوام، إلى أن حُكم عليها مؤخراً بالسّجن الفعلي لمدة (18) شهراً.

الأسيرة السمحان هي أم لأربعة أطفال أكبرهم ثلاثة أعوام، وأصغرهم رضيع يبلغ من العمر ثمانية شهور.

علماً أن قرار الحكم صدر بحقها في تاريخ 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، وهي تقبع اليوم في معتقل "الدامون".

#الاحتلال

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