غوغل:"بيكسل 4" بالترجمة الحية للأصوات والفيديوهات

وكالات -

يأتي هاتف بيكسل 4 الجديد، من غوغل، بميزة مبتكرة كشفت عنها غوغل لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، خلال عرض توضيحي لنظام التشغيل أندرويد 10 الخاص بها.

وسيشهد أحدث هاتف ذكي رئيسي من غوغل ظهور ما يسمى "لايف كابشن"، أي التعليقات والنصوص الحية والمباشرة، الذي يستخدم الذكاء الصناعي لنقل الكلام تلقائيا من الصوت أو الفيديوهات التي يتم تشغيلها على الهاتف.

فعند التمكين، يضيف "لايف كابشن" ترجمات في الوقت الفعلي للوسائط التي يتم تشغيلها على التطبيقات بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام ونتفليكس ويوتيوب.

كانت الميزة دقيقة للغاية عندما تم عرضها لأول مرة في مؤتمر "غوغل آي/أو 2019" في مايو الماضي، على الرغم من أنه لم يتم اختبارها بعد في عالم الواقع.

ووصفت نسخة مطورة من "لايف كابشن"، اختبرها مطورو "أكس دي إيه"، بأنها "دقيقة بدرجة كافية... لفهم ما يقال دون الحاجة إلى رفع مستوى الصوت"، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وتهدف تقنية "لايف كابشن" إلى تحسين إمكانية الوصول للمستخدمين الصم وضعاف السمع، على الرغم من أنه سيكون مفيدا أيضا لأي شخص يرغب في مشاهدة مقطع فيديو، دون تشغيل الصوت.

وقالت غوغل على مدونة خاصة بها، في وقت سابق "بالنسبة إلى 466 مليون شخص من الصم وضعاف السمع في جميع أنحاء العالم، تعد النصوص التوضيحية أكثر من مجرد أمر يبعث على الراحة، فهي تجعل المحتوى متاحا بشكل أكبر"، مضيفة أنها عملت عن كثب مع مجتمع الصم لتطوير ميزة من شأنها تحسين الوصول إلى الوسائط الرقمية.

وفي حديثه على المنصة الرئيسية لمؤتمر "غوغل آي/أو"، قال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي "يمكنك أن تتخيل كل حالات الاستخدام للمجتمع الأوسع أيضا. على سبيل المثال، يمكنك مشاهدة أي فيديو إذا كنت في اجتماع أو في مترو الأنفاق دون إزعاج الناس من حولك".

وبحسب المعلومات، فإن اللغة الإنجليزية ستكون اللغة الوحيدة التي يدعمها تطبيق "لايف كابشن" الذكي، ولن تعمل هذه التقنية مع المكالمات الهاتفية أو المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت غوغل عن عزمها إطلاق مجموعة هواتف "بيكسل 4" الذكية في حدث بمدينة نيويورك في 15 أكتوبر.

ومن التسريبات الأخرى المتعلقة ببيكسل 4 الجديد، من المتوقع أن يأتي الجهاز مزودا بكاميرا محسنة بشكل كبير، بالإضافة إلى أدوات التحكم بالإيماءات التي تتيح للمستخدمين التنقل بين التطبيقات والبرامج، بواسطة التلويح بأيديهم على هواتفهم.