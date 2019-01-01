  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاذاعة العبرية : فشل لقاء نتنياهو وليبرمان حول تشكيل حكومة جديدة

الخميس 03 أكتوبر 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاذاعة العبرية : فشل لقاء نتنياهو وليبرمان حول تشكيل حكومة جديدة


القدس المحتلة / سما /

 اعلن حزب الليكود فشل اللقاء الذي جمع بين زعيمه بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان زعيم حزب يسرائيل بيتنا والذي كان يطمح الاول بان يتمكن من اقناع الاخير الانضمام الى التحالف اليميني لجهة تشكيل حكومة.

واستمر اللقاء بين الاثنين حسب الاذاعة العبرية الرسمية أقل من ساعة، وقال بيان الليكود إنه لم يتم إحراز أي تقدم ، وأن نتنياهو سيجتمع بقادة ائتلافه لاطلاعهم على نتائج الجهود التي فشلت حتى الان لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكانت المفاوضات بين الليكود وتحالف ازرق ابيض بزعامة بني غانتس قد فشلت ايضا لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

واقترح نتنياهو انضمام ليبرمان إلى الحكومة في أسرع وقت ممكن من أجل المساهمة في تشكيل حكومة الوحدة لن لم يتحقق أي تقدم في الاجتماع.

الأكثر قراءة اليوم

الحية "يتحدى" فتح والرئيس بالذهاب الى انتخابات ويتحدث عن تطورات جديدة في غزة

سلطة النقد تصدر تعميما للبنوك حول صرف رواتب الموظفين بغزة والضفة

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الاسرائيلي.. اليك تفاصيله

تنويه هام بشأن المنحة القطرية في غزة

عائلة أبو جراد تناشد "سفارة فلسطين" بالكشف عن مصير ابنها المفقود

اشتية يعلق على تصريح وزير الزراعة حول استيراد الزيتون

سلطة الطاقة: سنبحث إعادة الربط الكهربائي بين مصر وغزة وتفعيل الربط الثماني

الأخبار الرئيسية

سليماني - ارشيف

الحرس الثوري يعلن احباط محاولة لاغتيال اللواء قاسم سليماني

عمل الفلسطينيين في إسرائيل ومساعي تخفيف المواجهة مع غزة

حلفاء نتنياهو يوجهون له صفعة وليبرمان يضع شرطًا قبل لقائه إياه

20191003063525

اضراب شامل في الداخل الفلسطيني واردان يطالب بإعلان حالة الطوارئ

0

سلطة النقد تصدر تعميما للبنوك حول صرف رواتب الموظفين بغزة والضفة