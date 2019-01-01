الاذاعة العبرية : فشل لقاء نتنياهو وليبرمان حول تشكيل حكومة جديدة

القدس المحتلة / سما /

اعلن حزب الليكود فشل اللقاء الذي جمع بين زعيمه بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان زعيم حزب يسرائيل بيتنا والذي كان يطمح الاول بان يتمكن من اقناع الاخير الانضمام الى التحالف اليميني لجهة تشكيل حكومة.

واستمر اللقاء بين الاثنين حسب الاذاعة العبرية الرسمية أقل من ساعة، وقال بيان الليكود إنه لم يتم إحراز أي تقدم ، وأن نتنياهو سيجتمع بقادة ائتلافه لاطلاعهم على نتائج الجهود التي فشلت حتى الان لجهة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكانت المفاوضات بين الليكود وتحالف ازرق ابيض بزعامة بني غانتس قد فشلت ايضا لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

واقترح نتنياهو انضمام ليبرمان إلى الحكومة في أسرع وقت ممكن من أجل المساهمة في تشكيل حكومة الوحدة لن لم يتحقق أي تقدم في الاجتماع.