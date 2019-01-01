3 مهمات تنتظر مدرب خدمات البريج الجديد

الوسطى / سما /

أعلن نادي خدمات البريج, عن تعيين سامي سالم مديرا فنيا للفريق, خلفا لأشرف ميط, استعدادا للجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى.

وأكد خدمات البريج, أن سالم سيبدأ مهامه مع الفريق تمهيدا للظهور ضد الأقصى في الأسبوع السادس من المسابقة.

وسيكون مطلوبا من المدير الفني الجديد لخدمات البريج, عدة أمور أبرزها إعادة الفريق لسكة الانتصارات, والتي تغيب عنه منذ نهاية الأسبوع الأول, وتحديدا بعد الفوز على العطاء (3-2).

كما أنه سيكون مطالبا بالوصول للتشكيلة المناسبة في المباريات, خاصة على صعيد الخط الخلفي, لا سيما بعد اهتزاز شباك الفريق 12 مرة في 5 مباريات فقط, كأضعف خط دفاع حتى الآن.

كذلك أمام سالم حاليا تحدٍ خاص وهو أنه يخوض أول تجاربه التدريبية كمدير فني, ما يجعله يطمح لوضع اسم له في التدريب الغزي من خلال النجاح مع خدمات البريج.