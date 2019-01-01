غزة: الكشف عن سرقة بقيمة 15 ألف دولار

غزة / سما /

كشفت المباحث في النصيرات وسط قطاع غزة، عن قضية سرقة بقيمة 15 ألف دولار من منزل أحد المواطنين بالمحافظة.

وقال رئيس قسم المباحث معاوية بشير، إن المواطن (خ-ق) تقدم بشكوى ضد مجهول قام بالسطو على منزله وسرقة مبلغ 10 آلاف دولار وأغراض بقيمة 5 آلاف دولار.

وأشار أنه تم العمل على القضية وجمع المعلومات بشكل دقيق فور استلام شكوى المواطن المذكور.

مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى الجاني المدعو (ر-ق) والقبض عليه وأثناء التحقيق معه اعترف بالسرقة، وتم إحضار جزء كبير من الأغراض المسروقة.

وبين بشير أنه تم تحويل ملف القضية والمضبوطات لمفتش التحقيق لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.