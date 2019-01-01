  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تطلق المرحلة الثانية لأولمبياد العلوم للناشئين

الخميس 03 أكتوبر 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم، من خلال الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي،

المرحلة الثانية لأولمبياد العلوم للناشئين وتأتي استعداداً للمشاركة في اولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2019 والذي سوف يعقد في قطر.

وأكدت "التربية" أهمية هذه المرحلة التي تؤسس لفريق قوي قادر على المنافسة ووضع فلسطين على المنصات الدولية، لافتة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه للطلبة المبدعين من خلال توفير كافة الإمكانات المتاحة، معربة عن أملها أن تحقق فلسطين نتائج مشرفة في هذه المسابقة.

وأشادت "التربية" بالمنافسة الكبيرة بين جميع الطلبة والبالغ عددهم 98 من مختلف المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، مؤكدة على سعيها الدائم لتنظيم المزيد من هذه المسابقات والتي من شأنها إثراء الطالب بمزيد من المعرفة والتعرف على مهارات وتجارب مختلفة.

#التربية والتعليم

الأكثر قراءة اليوم

الحية "يتحدى" فتح والرئيس بالذهاب الى انتخابات ويتحدث عن تطورات جديدة في غزة

سلطة النقد تصدر تعميما للبنوك حول صرف رواتب الموظفين بغزة والضفة

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الاسرائيلي.. اليك تفاصيله

تنويه هام بشأن المنحة القطرية في غزة

عائلة أبو جراد تناشد "سفارة فلسطين" بالكشف عن مصير ابنها المفقود

اشتية يعلق على تصريح وزير الزراعة حول استيراد الزيتون

سلطة الطاقة: سنبحث إعادة الربط الكهربائي بين مصر وغزة وتفعيل الربط الثماني

الأخبار الرئيسية

سليماني - ارشيف

الحرس الثوري يعلن احباط محاولة لاغتيال اللواء قاسم سليماني

الاذاعة العبرية : فشل لقاء نتنياهو وليبرمان حول تشكيل حكومة جديدة

عمل الفلسطينيين في إسرائيل ومساعي تخفيف المواجهة مع غزة

حلفاء نتنياهو يوجهون له صفعة وليبرمان يضع شرطًا قبل لقائه إياه

20191003063525

اضراب شامل في الداخل الفلسطيني واردان يطالب بإعلان حالة الطوارئ