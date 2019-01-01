التربية تطلق المرحلة الثانية لأولمبياد العلوم للناشئين

رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم، اليوم، من خلال الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي،

المرحلة الثانية لأولمبياد العلوم للناشئين وتأتي استعداداً للمشاركة في اولمبياد العلوم الدولي للناشئين 2019 والذي سوف يعقد في قطر.

وأكدت "التربية" أهمية هذه المرحلة التي تؤسس لفريق قوي قادر على المنافسة ووضع فلسطين على المنصات الدولية، لافتة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه للطلبة المبدعين من خلال توفير كافة الإمكانات المتاحة، معربة عن أملها أن تحقق فلسطين نتائج مشرفة في هذه المسابقة.

وأشادت "التربية" بالمنافسة الكبيرة بين جميع الطلبة والبالغ عددهم 98 من مختلف المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، مؤكدة على سعيها الدائم لتنظيم المزيد من هذه المسابقات والتي من شأنها إثراء الطالب بمزيد من المعرفة والتعرف على مهارات وتجارب مختلفة.