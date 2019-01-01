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إسرائيل تعلق على تهنئة سفيرة الرياض برأس السنة العبرية

الخميس 03 أكتوبر 2019 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعلق على تهنئة سفيرة الرياض برأس السنة العبرية


القدس المحتلة / سما /

أشادت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأربعاء بالتهنئة التي نشرتها في وقت سابق سفارة السعودية في واشنطن بمناسبة رأس السنة العبرية، واعتبرت ذلك "مبادرة إيجابية".


ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة خارجية الاحتلال تغريدة في توتير اعتبرت فيها أنه "لمن دواعي سرورنا أن نرى معايدة سفيرة المملكة العربية السعودية سعادة السفيرة ريما بندر آل سعود ليهود أمريكا بمناسبة حلول السنة العبرية الجديدة".


وأضافت: "نعدها مبادرة إيجابية وخطوة على طريق التسامح والاحترام المتبادل عسى أن تتعمق هذه القنوات بما يخدم الشعب اليهودي قاطبة والشعب السعودي".

وكان عدد من الصحفيين الأمريكيين اليهود، نشروا صورة بطاقة معايدة وصلتهم بشكل شخصي، من السفارة السعودية في الولايات المتحدة لتهنئتهم بالسنة العبرية الجديدة لأول مرة في تاريخها.


وكتب على البطاقة: "السفارة السعودية في واشنطن.. بمناسبة رأس السنة الجديدة، سعادة سفيرة المملكة العربية السعودية، ريما بندر آل سعود، تبعث بأمنياتها لكم بعام سعيد وجميل".


وكتبت إحدى عبارات التهنئة بالصيغة العبرية: "شانا توفا" (سنة سعيدة).

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