اهتمام من آرسنال والمان سيتي بأوديجارد وريال مدريد يحدد قيمته

وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن كل من آرسنال ومانشستر سيتي مهتمان بالتعاقد مع متوسط ميدان ريال مدريد المعار لريال سوسيداد مارتن أوديجارد.

ووضع آرسنال صاحب (20 عاماً) كبديل محتمل لرحيل لاعب وسط مسعود أوزيل، فيما يستهدفه مانشستر سيتي لتعويض دافيد سيلفا الذي أعلن في وقت سابق رحيله عن الفريق الصيف المقبل.

وأثار النرويجي الدولي الإعجاب بمستواه المميز مع ريال سوسيداد في انطلاقة الليغا حيث سجل هدفين، وصنع آخرين، وساعد فريقه على احتلال المركز الخامس.

ووقع أوديجارد مع ريال مدريد في عام 2015 حين كان عمره (16 عاماً) من نادي سترومسجودست النرويجي مقابل 3 ملايين يورو. لكنه فشل في إيجاد موضع قدم في الفريق الأول وخرج في نوبات إعارة مع هيرينفين وفيتيس في المواسم الأخيرة.

وحسب نفس المصدر فإن ريال مدريد منفتح على فكرة بيع اللاعب وحدد قيمته في 62 مليون جنيه إسترليني.