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اهتمام من آرسنال والمان سيتي بأوديجارد وريال مدريد يحدد قيمته

الخميس 03 أكتوبر 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اهتمام من آرسنال والمان سيتي بأوديجارد وريال مدريد يحدد قيمته


وكالات / سما /

أفادت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن كل من آرسنال ومانشستر سيتي مهتمان بالتعاقد مع متوسط ميدان ريال مدريد المعار لريال سوسيداد مارتن أوديجارد.

ووضع آرسنال صاحب (20 عاماً) كبديل محتمل لرحيل لاعب وسط مسعود أوزيل، فيما يستهدفه مانشستر سيتي لتعويض دافيد سيلفا الذي أعلن في وقت سابق رحيله عن الفريق الصيف المقبل.

وأثار النرويجي الدولي الإعجاب بمستواه المميز مع ريال سوسيداد في انطلاقة الليغا حيث سجل هدفين، وصنع آخرين، وساعد فريقه على احتلال المركز الخامس.

ووقع أوديجارد مع ريال مدريد في عام 2015 حين كان عمره (16 عاماً) من نادي سترومسجودست النرويجي مقابل 3 ملايين يورو. لكنه فشل في إيجاد موضع قدم في الفريق الأول وخرج في نوبات إعارة مع هيرينفين وفيتيس في المواسم الأخيرة.

وحسب نفس المصدر فإن ريال مدريد منفتح على فكرة بيع اللاعب وحدد قيمته في 62 مليون جنيه إسترليني.

#آرسنال #مانشستر سيتي #مارتن أوديجارد

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