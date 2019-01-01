كلوب: على ليفربول أن يتعلم من درس سالزبورج سريعاً

وكالات / سما /

يرى يورجين كلوب مدرب ليفربول أن فريقه تعلم درساً مهماً ليلة أمس بعد الفوز الصعب على سالزبورج النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليلة أمس في الجولة الثانية من درو المجموعات لدوري الأبطال.

وتقدم ليفربول بثلاثة أهداف كاملة خلال الشوط الأول ولكنه تراجع للغاية بعد حوالي ساعة من اللعب وسمح للفريق الضيف بتحقيق التعادل بثلاثة أهداف لثلاثة قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز في النهاية.

قال كلوب: “أعتقد أننا لعبنا كرة قدم ناجحة وقوية خلال أول نصف ساعة امام فريق منظم وله هوية واضحة ولكننا فعلنا كل الأشياء التي لا يحبونها.. وبعد أن سجلنا ثلاثة أهداف ولعبنا بوتيرة عالية ولكننا بعد ذلك فقدنا الكثير من الكرات وسمحنا لهم بتغيير الوضع واستغلال الكرات المرتدة”.

استطرد: “هناك فرق تنهار بعد أن يسجل في مرماهم ثلاثة أهداف ولكنهم لم يستسلموا وفي الأهداف التي سجلوها كنا دائماً ما نفقد الكرة بسهولة ولقد كان ما حدث اليوم درساً مهماً للغاية بالنسبة لنا..ولكنني كنت أُفضل أن نتعلمه داخل المباراة وليس بعدها، لكننا حققنا النقاط الثلاث على كل حال وعلينا أن نتلفت للأمور التي يجب أن نتحسن بها وأن نتعافى قبل مواجهة ليستر”.

واصل حديثه: “لقد كان هدفنا قبل بداية المباراة هو تحقيق النقاط الثلاث وبما أننا حققنا ذلك فأنا بخير”.

واختتم حديثه بقوله: “سيكون أمامنا الآن ثلاثة أيام للاستعداد للمباراة القادمة أمام ليستر سيتي الذي يتمتع براحة أكبر لذا فعلينا أن نقوم بتحضيرات مختلفة لهذه المباراة وأن نتعلم بسرعة من الأخطاء التي وقعنا بها الليلة”.