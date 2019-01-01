أياكس يحقق فوز كبير على فالنسيا وتشيلسي يعود بانتصار صعب على ليل

وكالات / سما /

عزز أياكس صدارته للمجموعة الثامنة بفوز كبير على فالنسيا في معقله ميستايا (3ـ0) في المباراة التي جمعت الفريقين برسم الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ووقع حكيم زياش على أول أهداف أياكس بعد 8 دقائق فقط على انطلاقة المباراة، فيما عزز النتيجة كوينسي بروميس في الدقيقة 34، ودوني فان دي بيك في الدقيقة 67.

وعن نفس المجموعة عاد تشيلسي بفوز هام وصعب على ضيفه ليل بهدفين لواحد. وكان البلوز السباقين للتهديف عن طريق تامي أبرهام في الدقيقة 22، وعدل ليل في الدقيقة 34 بهدف فيكتور أوسيمين. وانتظر البلوز حتى الدقيقة 84 ليوقع على هدف الانتصار عن طريق جناحه البرازيلي ويليان.

ورفع أياكس رصيده إلى 6 نقاط معززاً صدارته للمجموعة، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 3 نقاط ليهبط للمركز الثالث بفارق الأهداف عن تشيلسي الذي صعد للمركز الثاني، فيما تذيل ليل المجموعة بصفر نقطة.