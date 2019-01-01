فيديو.. صلاح يقود ليفربول للنجاة أمام إعصار سالزبورج الهجومي

وكالات / سما /

تفوق ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا على سالزبورج النمساوي في مباراة مثيرة انتهت بفوز الفريق الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد شوطٍ ثانٍ مجنون جداً سجل منها النجم المصري محمد صلاح هدفين.

بدأت المباراة بسيطرة من ليفربول صاحب الأرض والذي أراد فوزاً هادئاً في الجولة الثانية من دور المجموعات بعد الخسارة في الجولة الأولى امام نابولي في إيطاليا بهدفين نظيفين.

وسجل ساديو ماني بالفعل الهدف الأول بعد مجهود فردي ممتاز منه وتمريرة حريرية أرسلها له فيرمينو لينفرد بالمرمى ويسكن الكرة الشباك عند الدقيقة التاسعة.

وأضاف أندي روبيرتسون الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد تقدمه داخل منطقة الجزاء ليقابل الكرة العرضية التي أرسلها له آرنولد إلى داخل الشباك ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثالث عند الدقيقة 36 بعد تسديدة في منتصف المرمى.

ولكن سالزبورج قلص النتيجة بهدفٍ لهوانج في الدقيقة 39 بعد ان راوغ مدافع وقائد ليفربول فيرجيل فان دايك ليفتح الباب لسالزبورج لتحقيق عودة هائلة في الشوط الثاني.

حيث سجل مينامينو الهدف الثاني للفريق النمساوي بتسديدة هوائية جميلة سكنت شباك الحارس أدريان ثم جاء هدف التعادل عبر النرويجي هالاند في الدقيقة 60 بعد تمريرة من مينامينو.

وسجل النجم المصري محمد صلاح من جديد هدف التفوق الرابع للريدز عند الدقيقة 69 بعد تمريرة مميزة من فيرمينو وإنهاء جيد للكرة في شباك الحارس ستانكوفيتش لتنتهي المباراة المثيرة بانتصارٍ صعب لحامل اللقب.