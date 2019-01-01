فيديو.. برشلونة يعاقب إنتر ميلان بثنائية سواريز

وكالات / سما /

عاقب نادي برشلونة الإسباني ضيفه إنتر ميلان الإيطالي و هزمه بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

الفريق الإيطالي دخل المباراة بقوة بحثاً عن تسجيل هدفاً مبكراً يخلط به أوراق المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي و كان له ما أراد عندما نجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في معرفة طريق شباك الألماني مارك أندريه تير شتيجن من أول محاولة و بالتحديد في الدقيقة الثالثة.

و استمرت محاولات الإنتر الذي لم يكتف بهدف التقدم ليهدر مارتينيز فرصة هدف ثان بعد ذلك لعدم لحاقه بالكرة و المرمى خال من شتيجن.

و سجل النيراتزوري هدفاً ألغاه الحكم بداعي تسلل كان موجود بالفعل لكنه كان جرس خطر للفريق الكتالوني الذي كاد يستقبل هدفاً ثانياً من ضربة رأسية تصدى لها شتيجن ببراعة.

و عقب الاستراحة أراد برشلونة تغيير الصورة ليتمكن لويس سواريز من تسجيل هدفاً مميزاً بعد عرضية من أرتورو فيدال ، لم يستطع هاندانوفيتش حارس الضيوف منعها من معانقة الشباك في الدقيقة 58.

و من مجهود فردي رائع لليونيل ميسي ، تمكن لويس سواريز من تكرار زيارته للشباك مسجلاً الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 84.

فوز يرفع رصيد برشلونة للنقطة الرابعة في المجموعة بينما يبقى الإنتر في المركز الأخير بنقطة يتيمة.