  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكنيست الجديد يؤدي القسم اليوم لمباشرة أعماله

الخميس 03 أكتوبر 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكنيست الجديد يؤدي القسم اليوم لمباشرة أعماله


القدس المحتلة / سما /

 يباشر الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أعماله الجديدة بعد أن يؤدي الأعضاء القسم في احتفال كبير داخل قاعة الكنيست بالقدس.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الكنيست الـ 22 يضم 120 عضوًا منهم 8 أعضاء جدد، و9 كانوا أعضاء سابقين وعادوا مجددًا للحلبة السياسية.

ومن مجمل عدد أعضاء الكنيست الجديد، هناك 28 سيدة مقابل 92 رجلًا.

وسيصل أعضاء الكنيست مع عائلاتهم إلى الكنيست لأداء القسم بحضور الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وسيتغيب عن الحفل أعضاء القائمة العربية المشتركة الذين قرروا مقاطعة الجلسة الافتتاحية وأداء القسم بسبب تدهور الوضع الأمني في الوسط العربي بسبب زيادة جرائم القتل.

الأكثر قراءة اليوم

الحية "يتحدى" فتح والرئيس بالذهاب الى انتخابات ويتحدث عن تطورات جديدة في غزة

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الاسرائيلي.. اليك تفاصيله

تنويه هام بشأن المنحة القطرية في غزة

عائلة أبو جراد تناشد "سفارة فلسطين" بالكشف عن مصير ابنها المفقود

اشتية يعلق على تصريح وزير الزراعة حول استيراد الزيتون

الاونروا : انهينا عمل كافة المستشارين ووظفنا الف مدرس في قطاع غزة والتفويض يحتاج جهدا كبيرا

سلطة الطاقة: سنبحث إعادة الربط الكهربائي بين مصر وغزة وتفعيل الربط الثماني

الأخبار الرئيسية

حلفاء نتنياهو يوجهون له صفعة وليبرمان يضع شرطًا قبل لقائه إياه

20191003063525

اضراب شامل في الداخل الفلسطيني واردان يطالب بإعلان حالة الطوارئ

عمل الفلسطينيين في إسرائيل ومساعي تخفيف المواجهة مع غزة

0

سلطة النقد تصدر تعميما للبنوك حول صرف رواتب الموظفين بغزة والضفة

يورونيوز: نتنياهو ومصيره السياسي في أربعة أيام وأربعة ملفات... نظيف أم مدان؟