الكنيست الجديد يؤدي القسم اليوم لمباشرة أعماله

القدس المحتلة / سما /

يباشر الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أعماله الجديدة بعد أن يؤدي الأعضاء القسم في احتفال كبير داخل قاعة الكنيست بالقدس.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الكنيست الـ 22 يضم 120 عضوًا منهم 8 أعضاء جدد، و9 كانوا أعضاء سابقين وعادوا مجددًا للحلبة السياسية.

ومن مجمل عدد أعضاء الكنيست الجديد، هناك 28 سيدة مقابل 92 رجلًا.

وسيصل أعضاء الكنيست مع عائلاتهم إلى الكنيست لأداء القسم بحضور الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وسيتغيب عن الحفل أعضاء القائمة العربية المشتركة الذين قرروا مقاطعة الجلسة الافتتاحية وأداء القسم بسبب تدهور الوضع الأمني في الوسط العربي بسبب زيادة جرائم القتل.