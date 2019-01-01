حلفاء نتنياهو يوجهون له صفعة وليبرمان يضع شرطًا قبل لقائه إياه

القدس المحتلة / سما /

وجه حلفاء بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، صفعة موجعة بالنسبة له بعد رفض قادة أحزاب الكتلة اليمينية التوقيع على تعهد يضمن استمرارية التحالف مع الليكود.

وكشفت القناة 12 العبرية عن ذلك، الليلة الماضية، مبينةً أن وزير البيئة زئيف إلكين الذي يتولى المفاوضات مع حزب أزرق - أبيض، طرح أن يتم التوقيع على تعهد والتزام من قبل الأحزاب اليمينية خلال الاجتماع الذي جمع قادة تلك الأحزاب مع نتنياهو، من أجل ضمان استمرارية التحالف بينهم حتى بعد انقضاء الفترة المحددة قانونيًا لتشكيل الحكومة.

ووفقًا للقناة، فإن قادة الأحزاب رفضوا التوقيع من أجل منح فرصة جديدة لتشكيل حكومة وحدة مع حزب أزرق - أبيض، مع تأكيد التزامهم بأن يكون نتنياهو رئيسًا للوزراء.

وبحسب القناة، فإنه وبالرغم من ذلك إلا أن قادة الأحزاب اليمينية أكدوا التزامهم بالاتفاق السابق أنهم لن يفاوضوا حزب أزرق - أبيض بشكل منفصل في حال تم تكليفه بتشكيل الحكومة، وأنهم سيلتزمون بفريق التفاوض بالنيابة عنهم المتمثل بفريق الليكود.

ويلتقي نتنياهو صباح اليوم مع زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان لبحث تشكيل حكومة بمشاركة حزبه إلى جانب الكتلة اليمينية.

وقال ليبرمان الليلة، إنه لن يشارك في حكومة لن يكون حزب أزرق - أبيض طرفًا فيها داعيًأ لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتشكل من حزبه وحزبي الليكود وأزرق - أبيض.