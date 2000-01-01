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استئناف جلسة الاستماع لنتنياهو بشأن ملفات الفساد

الخميس 03 أكتوبر 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف جلسة الاستماع لنتنياهو بشأن ملفات الفساد


القدس المحتلة / سما /

 تستأنف عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، الجلسة الثانية من جلسة الاستماع القضائية في ملفات الفساد المتهم بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن الجلسة الثانية اليوم ستركز على ملف 4000 الخاص بعلاقة نتنياهو مع ألون ألوفيتش مالك شركة بيزك، وموقع "واللا" الاخباري، حيث يتهم نتنياهو بتقديم خدمات له مقابل تحسين صورته إعلامياً.

وعقدت الجلسة الأولى أمس لمدة 11 ساعة، قدم خلالها فريق الدفاع عن نتنياهو طعونهم في الإدعاءات التي قدمتها النيابة.

وقال محامو نتنياهو عقب انتهاء الجلسة الأولى، انهم قدموا أدلة مفصلة تتناقض مع الإدعاءات المتهم فيها نتنياهو بالملف، معربين عن دهشتهم من تقديم مواد جديدة لم تعرض من قبل.

وبحسب المحامين، فإن شاهد الملك شلومو فيلبر الذي كان يشغل حينها منصب المدير العام لوزارة الاتصالات، قد تصرف من تلقاء نفسه، دون علم نتنياهو وعائلته.

وسيعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين، جلسات خاصة بملفي 1000 و2000، حيث يتعلق الأول بتقديم مزايا لرجال أعمال مقابل تقديم هدايا له اعتبرت رشاوى، والثاني اتصالات نتنياهو مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس للحصول على خدمة إعلامية لتصحيح صورته مقابل التضييق على منافستها صحيفة يسرائيل هيوم.

وسيسعى فريق الدفاع عن نتنياهو لمنع تقديم لائحة اتهام ضده، أو على الأقل تغييرها والتخفيف مها.

ويمثل نتنياهو 10 محامين، فيما يمثل الإدعاء 20 من كبار المستشارين الحكوميين في مقدمتهم النائب العام أفيحاي ماندلبليت.

وقال رام كاسبي محامي نتنياهو، إن مسألة إقرار صفقة لم يتم مناقشتها، وأنه يستبعد ذلك.

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