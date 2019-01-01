أردان يطالب بإعلان حالة الطوارئ في المجتمع العربي

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، طالب بإعلان حالة الطوارئ بسبب أعمال العنف والقتل في المجتمع العربي، مضيفةً أنه سيعقد اليوم جلسة خاصة مع قيادة الشرطة الإسرائيلية لبحث هذه المشكلة.

وقالت القناة، إنه من بين الخطوات الفورية المقترحة، نشر المزيد من القوات في المدن والقرى العربية.

وكانت لجنة المتابعة العربية العليا، أعلنت عن إضراب عام اليوم في جميع المرافق بالمدن والقرى العربية بما فيها جهاز التعليم، احتجاجاً على "تفاقم العنف"؛ وجاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقدته اللجنة في مجد الكروم، عقب جريمة القتل المزدوجة التي ارتُكبت في القرية، وراح ضحيتها الشقيقان أحمد وخليل مناع.

وبحسب القناة، دعا رئيس مجلس الكروم المحلي سليم صليبي، الحكومة والشرطة إلى وضع خطة عملية لجمع الأسلحة غير المرخصة من المجتمع العربي.