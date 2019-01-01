الاحتلال يعتقل ١٣ مواطنا بالضفة فجر اليوم

رام الله /سما/

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات طالت 13 مواطنا.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال انه "خلال ساعات الليلة الماضية اعتقل الجيش 13 فلسطينيا، بدعوى "ضلوعهم بنشاطات وأعمال شغب".

وأضاف "انه خلال اعمال التمشيط بحثاً عن وسائل قتالية ضبط الجيش في مدينة نابلس سلاحا ونقلته إلى قوات الأمن".

وعرف من بين المعتقلين:

١. الفتى عباد وجدي البرغوثي- كوبر شمال رام الله

٢. المحرر والقيادي في الجبهة الشعبية محمد وليد حناتشة- رام الله

٣. محمد يوسف زهران- دير أبو مشعل غرب رام الله.

٤. أحمد حمامدة- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

٥. المحرر يوسف أبو حسين- الخليل.

٦. بشير خالد الرجبي- الحليل.

٧. باسل الحمامي- نابلس.

٨. المحرر علي عطياني- عنزة قرب جنين.

٩. عمر خدرج- قلقيلية.

١٠. ممدوح جمال عميرة- رام الله.

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