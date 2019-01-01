  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة

الخميس 03 أكتوبر 2019 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض درجات الحرارة


غزة /سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

الحية "يتحدى" فتح والرئيس بالذهاب الى انتخابات ويتحدث عن تطورات جديدة في غزة

غرينبلات يكشف عن أسباب استقالته المفاجئة وقطع المساعدات المالية عن الاونروا

تنويه هام بشأن المنحة القطرية في غزة

شبان يجتازون الحدود ويستولون على معدات لجيش الاحتلال شرق خزاعة

الاونروا : انهينا عمل كافة المستشارين ووظفنا الف مدرس في قطاع غزة والتفويض يحتاج جهدا كبيرا

اشتية يعلق على تصريح وزير الزراعة حول استيراد الزيتون

ليفين: سيتم إعادة التكليف بتشكيل الحكومة للرئيس الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

عمل الفلسطينيين في إسرائيل ومساعي تخفيف المواجهة مع غزة

0

سلطة النقد تصدر تعميما للبنوك حول صرف رواتب الموظفين بغزة والضفة

يورونيوز: نتنياهو ومصيره السياسي في أربعة أيام وأربعة ملفات... نظيف أم مدان؟

الرئيس

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الاسرائيلي.. اليك تفاصيله

ملحم

سلطة الطاقة: سنبحث إعادة الربط الكهربائي بين مصر وغزة وتفعيل الربط الثماني