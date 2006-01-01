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المؤسسات الأهلية الزراعية يرفض استيراد الزيتون من اسرائيل

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 11:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
المؤسسات الأهلية الزراعية يرفض استيراد الزيتون من اسرائيل


رام الله /سما/


أكد ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية، أن الأخبار التي تم تناقلها حول إعلان وزير الزراعة باستيراد الزيتون، قد تم توظيفها من خلال بعض وسائل الإعلام المحلية بطريقة غير مهنية وبدون خلفية حول عملية الاستيراد الغير جديدة أصلاً، حيث يتم سنوياً استيراد أصناف محددة من ثمار الزيتون المصنفة لأغراض التخليل “الكبيس" فقط كصنف "المنزلينو"، المعتمد كلياً على الري والذي يتم توريده للمصانع وليس للسوق المحلي. وبطبيعة الحال فإن هذه الأصناف مزروعة بكميات ضئيلة جداً في فلسطين بسبب ندرة المياه ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تغطية احتياجات السوق المحلي والحديث هنا لا يدور عن الزيتون البلدي كما تم تداول الخبر. 

ومن جهة أخرى فإن الائتلاف وإلى جانب تأكيده على أهمية إيجاد البديل المحلي والبلدي للصنف الخاص بالتخليل، فإنه يرفض رفضاً قاطعاً استيراد هذا الصنف من دولة الاحتلال، داعيا إلى استيراده من دول عربية أو غير عربية للحفاظ على القدرات التشغيلية لمصانع وشركات التخليل الفلسطينية، حتى يشكل البديل المحلي بديلاً كافياً. 

واكد الائتلاف في بيان وصل سما على أن قرار الاستيراد ليس بجديد وانما يحدث بشكل سنوي، وأن الفرق هو إعلان وزير الزراعة ذلك علانية خلافاً لما كان يحدث في السابق، ومن هنا "نؤكد أننا في ائتلاف المؤسسات الزراعية على تواصل مستمر مع وزير الزراعة على طريق تعزيز القطاع الزراعي والنهوض فيه بعد سنوات من الإهمال المتراكم لهذا القطاع. "
 

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