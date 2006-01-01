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غزة: عائلة أبو جراد تناشد "سفارة فلسطين" بالكشف عن مصير ابنها المفقود في تركيا!

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: عائلة أبو جراد تناشد "سفارة فلسطين" بالكشف عن مصير ابنها المفقود في تركيا!


غزة / سما /

 ناشدت عائلة أبو جراد من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة يوم الأربعاء، سفارة فلسطين للكشف عن مصير ابنها "عائد" المفقود منذ عدة أشهر في تركيا.

وجددت العائلة، مناشدتها لسفارة فلسطين في تركيا، وتطالبها بالكشف والبحث عن ابنها المفقود منذ أكثر من ٩ أشهر، خلال محاولته الهجرة الى اليونان

وكتب شقيق المفقود "كاسر" عبر صفحته على فيسبوك، "في ظل الوضع المأساوي الذي تمر به غزة، خرج أخي عائد مثل باقي الشباب في تلك المدينة البائسة ليشق طريقه نحو الهجرة، حيثُ كانت محطته الثانية بعد مصر هي تركيا.

وأضاف: "من هناك خرج "عائد" ليشق طريقه نحو اليونان منذ قرابة الست شهور في طريقه للعبور إلى اليونان فقدنا آثاره حتى هذا اليوم لم نسمع عنه شيء وصلنا خبر قبل فترة عن وجوده في سجون تركيا و لكن الخبر كاذب نناشد كل أصحاب الضمائر الحية للتدخل لكي يطمئن قلبنا و قلب أمه و قلب عائلته عليه".

وتابع، "عائد فقد حياته ومستقبله في غزة خرج ليرى النور المضيء خارج غزة التي قتلت فيه كل احلامه نناشدكم يا ضمائر ها الوطن الحية أن تتدخلو في حل هذا الموضوع".

يشار إلى أنّ عائد إبن الشهيد بهاء أبوجراد الذي قتل برصاص مسلحى حماس خلال الانقلاب عام 2007، ومفقود من قرابة النصف عام.
وفي رسالة وجهها "كاسر"، الى رئيس السلطة محمود عباس، اعيدو لنا عائد.

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