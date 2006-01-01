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الشرطة تداهم وكرا لترويج وتعاطي المخدرات وتضبط نصف كغم منها في الخليل

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تداهم وكرا لترويج وتعاطي المخدرات وتضبط نصف كغم منها في الخليل


الخليل / سما /

 داهمت الشرطة مساء اليوم الاربعاء وكرا يستخدم في ترويج وتعاطي المخدرات بمدينة الخليل وضبطت بداخله نصف كيلو غرام من المواد المخدرة .

وأوضح  المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات " بأنه وبناء على عملية متابعة ورصد قامت بها شرطة مكافحة المخدرات لأحد المنازل   وسط مدينة الخليل للاشتباه باستخدامه كوكر لترويج وتعاطي المخدرات . على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيشه وضبط ما بداخله من مخدرات " 

وأضاف بأن قوة من شرطة مكافحة المخدرات تساندها المباحث العامة والشرطة الخاصة داهمت الوكر وعثرت بداخله على نصف كغم مادة يشتبه انها مادة الحشيش المخدر بلغت من الوزن 460 غرام و 56 حبة يشتبه انها حبوب الاكستازي المخدرة بالإضافة للعثور على مجموعة من أدوات التعاطي وكمية من المشروبات الكحولية ، كما وتمكنت الشرطة من القبض على 3  أشخاص تواجدوا داخله. 

واكد ارزيقات بان الشرطة اوقفت المشتبه بهم مدة 24 ساعة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على النيابة العامة حسب الأصول .

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