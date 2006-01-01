الشرطة تداهم وكرا لترويج وتعاطي المخدرات وتضبط نصف كغم منها في الخليل

الخليل / سما /

داهمت الشرطة مساء اليوم الاربعاء وكرا يستخدم في ترويج وتعاطي المخدرات بمدينة الخليل وضبطت بداخله نصف كيلو غرام من المواد المخدرة .

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات " بأنه وبناء على عملية متابعة ورصد قامت بها شرطة مكافحة المخدرات لأحد المنازل وسط مدينة الخليل للاشتباه باستخدامه كوكر لترويج وتعاطي المخدرات . على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيشه وضبط ما بداخله من مخدرات "

وأضاف بأن قوة من شرطة مكافحة المخدرات تساندها المباحث العامة والشرطة الخاصة داهمت الوكر وعثرت بداخله على نصف كغم مادة يشتبه انها مادة الحشيش المخدر بلغت من الوزن 460 غرام و 56 حبة يشتبه انها حبوب الاكستازي المخدرة بالإضافة للعثور على مجموعة من أدوات التعاطي وكمية من المشروبات الكحولية ، كما وتمكنت الشرطة من القبض على 3 أشخاص تواجدوا داخله.

واكد ارزيقات بان الشرطة اوقفت المشتبه بهم مدة 24 ساعة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم لعرضهم على النيابة العامة حسب الأصول .