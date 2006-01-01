بعد تعثر المفاوضات مع غانتس.. اجتماع بين نتنياهو وليبرمان صباح غد

القدس المحتلة / سما /

هاتف بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، مساء اليوم الأربعاء، أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، واتفقا فيما بينهما على عقد اجتماع صباح يوم غد الخميس.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الاتصال جرى بعد وصول المفاوضات بين الليكود وحزب أزرق - أبيض إلى طريق مسدود.

وقال نتنياهو في بيان له عقب المكالة "غدًا سألتقي ليبرمان ونرى إن كان الاقتراح الذي يمتلكه جديًا أم لا، وبناءًا على ذلك سنتخذ قرارًا مناسبًا للجميع".

وكان ليبرمان صرح عصر اليوم بأنه بعد تفجر المفاوضات بأنه في حال دعاه نتنياهو للقاء سيطرح عرضًا خاصًا من أجل تشكيل حكومة وحدة.

وقالت مصادر من الكتلة اليمينية اليوم إن نتنياهو خلال اجتماع بقيادة أحزاب الكتلة طرح إمكانية المفاوضات مع ليبرمان وأن هناك جهات دعمت ذلك وطلبت منه الاتصال به.