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مزاعم إسرائيلية بتحسن الحالة الصحية للأسير العربيد

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزاعم إسرائيلية بتحسن الحالة الصحية للأسير العربيد


القدس المحتلة / سما /

زعم موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تحسن طرأ على حالة الأسير سامر العربيد الذي نقل منذ أيام لمستشفى هداسا بعد تدهور حالته جراء تعرضه للتعذيب القاسي خلال التحقيق معه.

وبحسب الموقع، فإنه يتوقع أن يعاد العربيد للتحقيق معه مجددًا من قبل جهاز الشاباك خلال الأيام المقبلة.

ويتهم جهاز الشاباك، العربيد بالمسؤولية عن الخلية التي نفذت عملية تفجير عبوة ناسفة ضد مجموعة من المستوطنين في الثالث والعشرين من أغسطس الماضي قرب مستوطنة دوليف ما أدى لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين.

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