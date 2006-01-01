طولكرم : تسليم مكرمة رئاسية لطالبة من ذوي الإعاقة

طولكرم / سما /

سلمت مسؤولة المساعدات الإنسانية في مكتب الرئيس محمود عباس اللواء رائدة الفارس، ونائب محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، اليوم الأربعاء، مكرمة رئاسية عبارة عن كرسي كهربائي للطالبة رزان بلال قاسم من بلدة علار شمال طولكرم.

ونقل طقاطقة تحيات محافظ طولكرم عصام أبو بكر وتأكيده على الاهتمام الدائم والمستمر من الرئيس محمود عباس بمساعدة أبناء شعبنا في كل مكان، والوقوف إلى جانب ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمرضى، والمعوزين، مثمنا جهود اللواء الفارس وما تبذله من عمل للوصول إلى أصحاب الهمم العالية لتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية.

بدورها، ذكرت اللواء الفارس أن الرئيس محمود عباس يتابع جميع الحالات الإنسانية، وذوي الإعاقة وكل من يحتاج المساعدة، ويؤكد على مساندتهم والوقوف إلى جانبهم، مشيرة إلى أن الكرسي الكهربائي من شأنه أن يسهل على الطالبة رزان ممارسة حياتها الاعتيادية ويسهل عليها الذهاب إلى المدرسة والعودة منها.