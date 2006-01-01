سلطة الطاقة: سنبحث إعادة الربط الكهربائي بين مصر وغزة وتفعيل الربط الثماني

رام الله / سما /

من المقرر أن يتوجه ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة في رام الله، يوم الاثنين المقبل إلى العاصمة المصرية القاهرة، برفقة وفد وزاري يترأسه محمد أشتية رئيس الوزراء بحكومة رام الله.

وقال ملحم في تصريحات لـ"صوت فلسطين" الرسمية: "نحن في البداية سنقوم بالتركيز على مجالات التعاون مع مصر وخاصة فيما يتعلق بموضوع الطاقة الكهربائية وتزويد فلسطين بها والطاقة المتجددة وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر.

وأشار ملحم إلى أنه سيجري بحث إعادة تفعيل الربط الكهربائي بين مصر وقطاع غزة ، وتفعيل الربط الثماني من خلال توسعة ورفع القدرة الكهربائية الموردة من مصر إلى فلسطين من خلال بناء شبكات ضغط عالي أكبر من 22 كيلو فولت.

وأوضح أنه حال تم الاتفاق وبناء شبكات الضغط العالي، فإنها ستوفر لفلسطين كميات أكبر وستعالج العجز في الطاقة الكهربائية بقطاع غزة.

ووفق رئيس سلطة الطاقة، فإن مصر لها باع طويل في مجال الطاقة الشمسية والرياح، مؤكدا أنه سيتم بحث تدريب كادر فلسطيني على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وكذلك تطوير السياسات والتشريعات بمجال الطاقة الكهربائية.

يشار الى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 500 ميجاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، غير أن المتوافر حالياً 190، حيث إن الخطوط المصرية المغذية للقطاع بنحو 32 ميجاواط معطلة منذ شهر مارس 2018، أما محطة توليد فتغطي القطاع بـ 70 ميجاواط، والخطوط الإسرائيلية تعطي فقط 120 ميجاواط.