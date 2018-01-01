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الشرطة تتلف 11 مركبة غير قانونية وتلقي القبض على 27 مطلوب للعدالة جنوب نابلس

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تتلف 11 مركبة غير قانونية وتلقي القبض على 27 مطلوب للعدالة جنوب نابلس


نابلس / سما /

 أتلفت الشرطة الفلسطينية  اليوم 11 مركبة غير قانونية وألقت القبض على 27 مطلوب للعدالة في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن هذا النشاط الشرطي هو استمراراً لحفظ النظام وسيادة القانون ومتابعة ظاهرة المركبات غير القانونية  والحد منها لما تسببه من خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات.

والجدير بالذكر أن الشرطة نفذت 163 مذكرة قضائية وفحص أكثر 1100 مركبة في أرجاء مختلفة في المحافظة.

وناشدت الشرطة المواطنين على ضرورة التخلص من هذه المركبات وعدم قيادتها والإبلاغ عنها عبر هاتف الشرطة المجاني 100 لما فيه حماية للمواطنين من خطرها.

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