ليبرمان: الانتخابات الثالثة لن تغير شيئًا

القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست رئيس حزب إسرائيل أفيغدور ليبرمان، إن آخر شيء تحتاجه إسرائيل اليوم هو جولة ثالثة من الانتخابات.

ونقلت صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، عن ليبرمان قوله، يبدو أنه حتى لو أجريت انتخابات جديدة، فلن تتغير الخريطة السياسية بشكل كبير، لذلك علينا التوصل إلى حل بذكاء وترك كل الاعتبارات الشخصية جانبا".

وأشار إلى أنه لا يزال بالإمكان المضي قدماً في حكومة مع الليكود وأزرق وأبيض، والذهاب إلى ما هو أبعد بكثير مما رأيناه حتى الآن.

ونوه إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل لتشكيل الحكومة حتى عيد الغفران، فإن حزب إسرائيل بيتنا سيقدم اقتراحه الخاص بشأن الحكومة للحزبين.