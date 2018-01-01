  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ليبرمان: الانتخابات الثالثة لن تغير شيئًا

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: الانتخابات الثالثة لن تغير شيئًا


القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست رئيس حزب إسرائيل أفيغدور ليبرمان، إن آخر شيء تحتاجه إسرائيل اليوم هو جولة ثالثة من الانتخابات.

ونقلت صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، عن ليبرمان قوله، يبدو أنه حتى لو أجريت انتخابات جديدة، فلن تتغير الخريطة السياسية بشكل كبير، لذلك علينا التوصل إلى حل بذكاء وترك كل الاعتبارات الشخصية جانبا".

وأشار إلى أنه لا يزال بالإمكان المضي قدماً في حكومة مع الليكود وأزرق وأبيض، والذهاب إلى ما هو أبعد بكثير مما رأيناه حتى الآن.

ونوه إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل لتشكيل الحكومة حتى عيد الغفران، فإن حزب إسرائيل بيتنا سيقدم اقتراحه الخاص بشأن الحكومة للحزبين.

الأكثر قراءة اليوم

بهدوء... إسرائيل تسمح بدخول آلاف العمال من غزة في محاولة لتخفيف التوترات

سليماني يروي تجربته في حرب تموز 2006: قمت ومغنية بإجلاء نصر الله

احتجاج غاضب أمام مركز الشرطة في مجد الكروم بعد مقتل شقيقين

شبان يجتازون الحدود ويستولون على معدات لجيش الاحتلال شرق خزاعة

الرئيس يبعث برسالة للعاهل السعودي.. اليك تفاصيلها

الرئيس: سنبحث الانتخابات والاستعدادات لها والاجراءات التي سنتخذها لتحقيق هذا الهدف!

الاحتلال يزعم اكتشاف 17 نفقًا على حدود قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

عريقات يكشف عن المبادئ السبعة لإستراتيجية دولة فلسطين ومنظمة التحرير!

الحية- ارشيف

الحية "يتحدى" فتح والرئيس بالذهاب الى انتخابات ويتحدث عن تطورات جديدة في غزة

860x484 (1)

أحزاب اليمين تؤكد استمرار تحالفها مع الليكود ومواصلة المفاوضات لتشكيل الحكومة

الاونروا : انهينا عمل كافة المستشارين ووظفنا الف مدرس في قطاع غزة والتفويض يحتاج جهدا كبيرا

غرينبلات يكشف عن أسباب استقالته المفاجئة وقطع المساعدات المالية عن الاونروا