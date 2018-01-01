مجدلاني: حريصون على وصول برامج "التنمية" لقطاع عزة بعيدًا عن "التسييس"

رام الله / سما /

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، حرص وزارته على وصول المساعدات والبرامج التي تنفذها لكافة المستفيدين، خاصة في قطاع غزة نتيجة الظروف الصعبة.

وقال مجدلاني، إن الوزارة تعمل ضمن مبدأ النزاهة والشفافية وبعيداً عن "التسييس"، خلال لقائه اليوم الأربعاء برئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي "جيرارد"، وأيضاً برئيس قسم العمليات في مكتب الاتحاد الأوروبي.

وبحث معهما خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، آليات تعزيز التعاون لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة، والمساهمة في تنفيذ بعض البرامج المشتركة.

واستعرض مجدلاني آلية تطوير مراكز الرعاية والتدريب المهني التابعة للوزارة، والتي تشكل أولوية في رعاية وتمكين وتأهيل الفئات المستفيدة.

وقال مجدلاني، إن الوضع السياسي والاقتصادي الذي تمر به دولة فلسطين، انعكس بشكل كبير على الوزارة، وزاد من مسؤوليتها تجاه المستفيدين، كما أدى لارتفاع نسبة البطالة بالتوازي مع الإجراءات الأميركية والإسرائيلية العقابية، ووقف المساعدات الإنسانية على مختلف الأصعدة، وقرصنة الأموال الفلسطينية

وثمن مجدلاني سياسية الاتحاد الأوروبي وموقفه الداعم والثابت تجاه حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ودعمه المستمر لمشاريع وموازنة دولة فلسطين، ودعم بعض برامج الوزارة.

وتطرق مجدلاني إلى القوانين والتشريعات التي يتم العمل عليها بالشراكة مع الجهات المختصة، والتي تتطلب الاحتياجات الاجتماعية إقرارها.