  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يدعو الكونغرس للضغط على إدارة ترمب للتراجع عن الخطوات الأحادية بحق الفلسطينيين

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو الكونغرس للضغط على إدارة ترمب للتراجع عن الخطوات الأحادية بحق الفلسطينيين


رام الله / سما /

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، في رام الله، اليوم الأربعاء، مع وفد من الكونغرس الأميركي، آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع.

وقال رئيس الوزراء: "نعتمد على حكمة أعضاء الكونغرس في الضغط على الادارة الاميركية للتراجع عن الخطوات الاحادية التي قامت بها تجاه الفلسطينيين، فهذه الادارة وعلى رأسها ترمب وقعت في التضليل، ولم تعد وسيطا نزيها للسلام".

وأضاف اشتية: "وقّعنا العديد من الاتفاقيات مع اسرائيل ولم تلتزم بها وانتهكتها، وكافة محادثات عملية السلام برعاية أمريكا فشلت بسبب اسرائيل، وعدم وجود مرجعية واضحة ومتفق عليها، وعدم وجود إطار زمني محدد لهذه المحادثات، ولم تكن هناك نوايا صادقة من جانب اسرائيل".

وأشار اشتية خلال اللقاء، إلى أن الحديث في اسرائيل ليس ما بين من يريد السلام أو استمرار الاحتلال، وإنما بين من يريد إبقاء الوضع القائم، ومن يريد مصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، من أجل القضاء على أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح رئيس الوزراء أن "إسرائيل تشن حربا مالية على الفلسطينيين، خاصة باقتطاع رواتب عوائل الاسرى والشهداء من أموال المقاصة وعائدات الضرائب، وتقوم بالسرقة منها، ولا يتم تدقيق هذه الفواتير خاصة على صعيد الكهرباء والمياه".

الأكثر قراءة اليوم

بهدوء... إسرائيل تسمح بدخول آلاف العمال من غزة في محاولة لتخفيف التوترات

سليماني يروي تجربته في حرب تموز 2006: قمت ومغنية بإجلاء نصر الله

احتجاج غاضب أمام مركز الشرطة في مجد الكروم بعد مقتل شقيقين

شبان يجتازون الحدود ويستولون على معدات لجيش الاحتلال شرق خزاعة

الرئيس يبعث برسالة للعاهل السعودي.. اليك تفاصيلها

الرئيس: سنبحث الانتخابات والاستعدادات لها والاجراءات التي سنتخذها لتحقيق هذا الهدف!

الاحتلال يزعم اكتشاف 17 نفقًا على حدود قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

عريقات يكشف عن المبادئ السبعة لإستراتيجية دولة فلسطين ومنظمة التحرير!

الحية- ارشيف

الحية "يتحدى" فتح والرئيس بالذهاب الى انتخابات ويتحدث عن تطورات جديدة في غزة

860x484 (1)

أحزاب اليمين تؤكد استمرار تحالفها مع الليكود ومواصلة المفاوضات لتشكيل الحكومة

الاونروا : انهينا عمل كافة المستشارين ووظفنا الف مدرس في قطاع غزة والتفويض يحتاج جهدا كبيرا

غرينبلات يكشف عن أسباب استقالته المفاجئة وقطع المساعدات المالية عن الاونروا