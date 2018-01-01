وفد دنماركي يقدّم دورة حول الإحصاء الحيوي في جامعة النجاح

نابلس / سما /

استضافت وحدة البحث العلمي في كلية الطب وعلوم الصحة بجامعة النجاح الوطنية امس وفداً من جامعة كوبنهاجن الدنماركية، ضم أربعة مختصين في مجال الإحصاء الحيوي، لتقديم دورة لكادر الكلية من أعضاء هيئة تدريسية وطلبة.

وتتناول الورشة التي تستمر خمسة ايام كافة المحاور الأساسية في علم الإحصاء الحيوي، وأهمية الإحصاء في تحليل نتائج الأبحاث، والفحوصات التي يجب استخدامها للأبحاث المختلفة، وحساب حجم العينات تحت الظروف المختلفة، وحساب أهمية النتائج، وإنشاء مقارنات بين النتائج.

وتخلل الورشة جلسات استشارية خاصة لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة المشاريع، حيث حصل الطلبة الذين يقومون بمشاريع بحثية للتخرج على فرصة استشارة الوفد الضيف في المجال الإحصائي لأبحاثهم.

ويحاضر في الدورة الدكتور ثياس لانج والدكتور فرانك إيركسون يرافقهم الدكتور هنريك هانسن والدكتور بيرنارد جيان، وهم من قسم الصحة العامة في جامعة كوبنهاجن.

وأوضح مدير وحدة البحث العلمي الدكتور إياد العلي أن الدورة تستهدف أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف دوائر كلية الطب وعلوم الصحة وأعضاء من مستشفى النجاح الوطني الجامعي، بالإضافة إلى طلبة الدراسات العليا وعدد من الطلبة المقبلين على التخرج ممن يعملون على مشاريع بحثية لتخرجهم، مشيراً إلى أنه في نهاية الورشة سيتم توزيع شهادات للمشاركين.

وقد استقبل رئيس جامعة النجاح الدكتور ماهر النتشة، الوفد الدنماركي في مكتبه، وشكرهم على الزيارة، ورحّب بالتعاون مع جامعة كوبنهاغن فيما يتعلق بإعداد أبحاث علمية مشتركة وتبادل الخبرات، داعياً الوفد الضيف إلى عقد المزيد من الدورات المشابهة مستقبلاً لتكون باكورة تعاون مستقبلي بين الجامعتين.