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وزيرة خارجية السودان: لن نقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل حاليا

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة خارجية السودان: لن نقيم علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل حاليا


الخرطوم /سما/

قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله ان بلادها لن "تقيم حاليا" علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل قريبا. 

جاء تصريح الوزيرة حين سئلت من قبل صحيفة "معاريف" الإسرائيلية خلال مشاركتها في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفرنسي عامنوئيل ماكرون ورئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك، إن كانت بلادها تعتزم إقامة علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل قريبا.

وكانت هذه الزيارة الأولى التي يجريها رئيس الحكومة "الانتقالية" الجديدة الى أوروبا. وتشكلت الحكومة لإدارة شؤون البلاد حتى يتم اجراء الانتخابات في 2022. 

وقالت مصادر ديبلوماسية ان تهيئة العلاقات مع إسرائيل يمكن ان يساهم بتلبية طلب السودان بأن تقرر الولايات المتحدة حذفها من لائحة الدول الداعمة للإرهاب التي أضيفت اليها عام 1993 وإزالة العقوبات المترتبة جراء ذلك.

ووعد الرئيس ماكرون بتقديم مساعدات بقيمة 60 مليون يورو ، لكن هذا برأيه متعلق بحذف السودان من القائمة السوداء. وشكر حمدوك ماكرون الذي وعده بأنه سيتحدث مع رئيس الولايات المتحدة بالموضوع. وقال حمدوك ان "الإرهاب" مرتبط بالنظام السابق وان الشعب السوداني ليس شعبا من الإرهابيين. وبرأيه ان الاتصالات التي اجراها مع الإدارة الامريكية بالموضوع كانت "مشجعة".

في الأشهر الأخيرة تسربت اخبار وشائعات عن تهيئة محتملة للعلاقات الديبلوماسية بين إسرائيل والسودان، لكن هذا كان بفترة حكم عمر البشير، الذي اعترف انه مورست عليه ضغوطات بهذا الاتجاه. 

وفي شباط/فبراير الماضي نشرت تقارير عن اجتماع بين رئيس الموساد يوسي دهان ونظيرة السوداني صلاح غوش خلال مؤتمر ميونيخ الأمني، والتي كانت وفقا لتقارير عربية بهدف الاتفاق على دعم إسرائيل للإطاحة بالبشير وتعيين رئيس الاستخبارات مكانه، لكن هذه الأنباء نفاها مسؤولون امنيون سودانيون، كما انه تم الإطاحة بغوش بعد الثورة.

وقالت "معاريف" ان علاقة إسرائيل مع نظام البشير السابق لا زالت تعتبر عقبة امام إقامة علاقات رسمية حالية مع النظام الجديد، والذي هو نتيجة لاتفاق بين الجيش وأحزاب المعارضة.

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