"التربية" تؤكد توسيع التعاون مع "المجلس النرويجي"

رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأربعاء، مع مديرة عمليات المجلس النرويجي للاجئين كارولين أورط، سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات التربوية.

وفي هذا السياق، أشاد عورتاني، حسب بيان للتربية، بالشراكة الفاعلة بين الوزارة والمجلس، والتي تجسدت عبر تنفيذ عديد البرامج التربوية، مؤكدا أهمية هذه البرامج التي تسهم بتحقيق الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة، وتدريب المعلمين للتعامل في حالات الطوارئ، وتوفير المعدات اللازمة لهذا الغرض.

بدورها، أعربت أورط عن استعداد المجلس لديمومة الشراكة والتعاون مع الوزارة بما يبرهن على اهتمام المجلس بدعم التعليم في فلسطين، مؤكدةً أنها ستتابع القضايا التي تم بحثها خلال هذا اللقاء.