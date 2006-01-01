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إضراب عام وشامل بالداخل المحتل.. والقائمة المشتركة تقاطع "الكنيست" غداً

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب عام وشامل بالداخل المحتل.. والقائمة المشتركة تقاطع "الكنيست" غداً


القدس المحتلة / سما /

أعلن نواب القائمة العربية المشتركة مقاطعة الجلسة الافتتاحية للكنيست، غداً، كتعبير عن الغضب إزاء تواطؤ الشرطة الاسرائيلية في جرائم القتل المنتشرة في المجتمعات العربية بالداخل المحتل.

كما قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماع طارئ عقدته، اليوم الأربعاء، في قاعة المركز الجماهيري بمجد الكروم، جملة من القرارات العملية لمناهضة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي بينها الإضراب العام والشامل في البلدات العربية، غداً الخميس، ويشمل الإضراب المدارس والروضات والبساتين والمحلات التجارية والمرافق العامة.

وجاء اجتماع لجنة المتابعة الطارئ في مجد الكروم في أعقاب جريمة قتل الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وذلك لاتخاذ قرارات للتصدي للعنف والجريمة.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 71 قتيلاً، بينهم 11 امرأة منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قُتل 76 مواطناً عربياً في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.

وقُتل 13 شخصاً في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار في البلدات العربية بالبلاد خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وكتب رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة على موقع تويتر أن العشرات من الأشخاص الذين قتلوا منذ بداية العام ليسوا فقط ضحايا لجرائم العنف، بل هم أيضًا ضحايا لامبالاة الحكومة والشرطة وسننضم إلى جمهورنا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

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