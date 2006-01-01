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"الديمقراطية" ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بمواصلة دعم "الأونروا"

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الديمقراطية" ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بمواصلة دعم "الأونروا"


غزة / سما/

رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي، بإسقاط اقتراح الحزب الديمقراطي المسيحي، وكتلة المحافظين اليمينيين، والذي ينص على حجز نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد إلى وكالة الغوث(الأونروا)، بذريعة الفساد وسوء إدارة المساعدات الدولية المقدمة للوكالة.

وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي يعبر عن الإحساس العميق بالمسؤولية الدولية عن توفير العدالة والعيش الكريم للاجئين الفلسطينيين، الذين شردوا من ديارهم وممتلكاتهم، والذين يكفل لهم القرار الأممي 194 حقهم في العودة إليها.

وأكدت أن أية محاولة للمساس بالوكالة، تحت أية ذرائع، من شأنها أن تصب في خدمة صفقة "ترمب – نتنياهو"، وأن تشكل انتهاكا للقرارات الدولية، بما فيها القرار 302 الذي أنشأ الوكالة وربط مصيرها بتطبيق القرار 194، أي عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة الدول الأوروبية، وغيرها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لعدم الرضوخ للضغوط الأميركية والابتزاز الإسرائيلي، وإعلاء قرارات الشرعية الدولية كأساس للعلاقة بين الدول والشعوب، بعيداً عن سياسات العدوان والإفقار، والعقوبات الجائرة التي تحاول أن تعيد عالمنا إلى القرون الوسطى وقوانين الغاب.

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