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الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء، عن كشف وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس.

وأوضحت أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة العشرين من كشف (9/18) بالإضافة للحافلتين الأولى (جوازات مصرية)، والثانية من الكشف الجديد (10/2).

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (10/2)

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